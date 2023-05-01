遠傳公告指出，符合一定條件可展延，如未達成協議，任一方得終止本契約，但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至2023年6月30日。遠傳與亞太電信合併案雖經NCC核准，但現尚在公平會審理中，因此，決定增補協議主要內容，至2023年6月30日如未取得NCC及公平會的核准，符合一定條件可展延，如未達成協議，任一方得終止本契約；但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至2023年8月31日。

亞太電信公告指出，遠傳與亞太電信合併案已於2023年1月18日NCC經核准，截至目前為止，公平會尚在審理中，亞太電信增補協議內容，修正為，至2023年6月30日止，如仍未取得NCC核准及公平會不禁止結合處分者，應經雙方友好協商同意延長期限等相關後續事宜，如未達成協議，任一方得終止本契約。但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至2023年8月31日為止。