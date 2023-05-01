一列俄羅斯貨運列車，在與烏克蘭接壤的布良斯克州(Bryanskaya oblast)西部地區發生脫軌事故，原因是「爆炸品」在鐵軌上引爆。也就是說，這是一場人為襲擊。

莫斯科時報(The MoscowTimes)報導，布良斯克州長博戈馬茲(Alexander Bogomaz)在網路上說：「一個不明爆炸裝置在鐵軌上爆炸，導致一列貨運列車脫軌」，他補充說，事故沒有造成人員傷亡。

🔥Near the city of Unecha, Bryansk region, russia, on the railway, saboteurs blew up the railway track, as a result, a locomotive and several wagons of a freight train transporting oil products and building materials derailed.



The sabotage occurred about 100 km from the border… pic.twitter.com/xyWOIIPkPO — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 1, 2023

博戈馬茲說，事故發生在州首府紐布良斯克和烏涅恰( Unecha) 鎮之間的鐵路線，距離在136公里處，此鐵路線朝向烏克蘭邊境。

他說，緊急救助單位正在現場處理，該地區的鐵路交通已經暫停。

這場襲擊明顯與烏克蘭有關，在此事的前一天，烏克蘭對布良斯克地區的一座俄羅斯村鎮發動轟炸，造成4人死亡。並且，如今基輔正準備反攻作戰，依據過去的經驗，烏軍以頻繁的多處攻擊，以掩護主要攻擊目標與戰略意圖。

在過去一年多的俄烏戰爭期間，俄羅斯及其盟友白俄羅斯，鐵路線有時會遭到破壞。

同樣在星期一，列寧格勒州北部地區的州長德羅茲堅科 (Alexander Drozdenko) 表示，當地的電線被爆炸裝置炸毀，也是一起蓄意破壞事件。