羅時豐（左）、林淑容將在「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」同台演唱，1日進行彩排活動。（陳俊吉攝）

羅時豐、林淑容將在13、14日於高雄流行音樂中心海音館參加「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會，1日進練團室練唱。2人當年被封「情歌CP」時隔8年再度在台合體，她久違未公開露面，過去曾被傳烏龍罹癌消息，今日透露，現在身體狀況不錯，不會想退休，「我最愛唱歌，喜歡開心表演，回饋觀眾。」

她也表示，10年前身體有出狀況，因為氣管不太好、持續咳嗽，導致唱歌變得辛苦，後來吃中藥調養身體、維持運動，如今已恢復健康，他則憶起以期有胃食道逆流，導致有一陣子無法唱歌，幸好順利康復才能繼續唱歌，直言，「人到一個年紀，發現以前唱歌的key很高，現在心有餘而力不足」，更幽默又自信說：「跟我同個年代還在唱的都已經降key，只有我沒降。」

62歲林淑容身材保養得宜，昨坦言已單身逾10年，身邊都沒有桃花，不過很享受目前的生活，有親人、好友相伴，對於感情則是順其自然；羅時豐昨還爆料費玉清當年曾經開玩笑說要幫林淑容介紹男友，對方「家財萬貫、癌症末期」，逗笑眾人。

他們相識40年，私交甚篤，他直誇，她脾氣很好、鮮少生氣，她笑回，「他（羅時豐）都會吐槽我的牙齒，我不會生氣，當藝人就是讓觀眾開心」，她也曾在演出上，無意間聽到第一排的觀眾批評她長相醜還在唱歌，她坦承，當時不會打扮，外型確實不算亮眼，聽到傷人的話心裡會難受，不會去反駁。

林淑容、羅時豐過去在秀場很火紅，她當年最高曾一天趕11場演出，連唱7天，每天搭計程車時速100公里在高雄、台南往返，某次衝回高雄藍寶石唱到最後一場，她在後台突然暈眩，甚至直接撞牆，「我那天暈的唱，大家笑到不行。」