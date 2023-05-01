「B.T.O.D」日前受邀赴法國參加「College High 世界大學街舞高峰會」。（寬寬整合行銷提供）

街舞男團「B.T.O.D」日前受邀赴法國參加「College High 世界大學街舞高峰會」擔任評審及特別演出嘉賓。團員張龍之前因為腳的舊傷復發，當天在演出同名單曲〈B.T.O.D〉，看到觀眾熱情唱著「B.T.O.D」，全場很享受表演，讓他瞬間忘記有腳傷，賣力唱跳。

他當天直到一下台後，才感覺腳傷十分疼痛，甚至是無法用言語形容的痛，「但是我覺得很值得，值得到為了這場表演，可以讓我軟骨減少2年壽命。」隊長子賢則說，首日抵達法國後，大家去參加當地明星級舞者舉辦的活動，他看到了許多國際知名舞者，瞬間變成小粉絲。

子賢還意外看到很多實力高深的民眾，激起他的勝負欲，「淇揚、張龍事後跟我說，那天活動的尾聲，他們看到我一個人在舞池裡暴跳，旁邊的法國人有點嚇到、好笑，我是在突破極限，試著要跟外國舞者的能量比拼。」

淇揚很嚮往歐洲的生活模式，直說，看到每個人享受在自己步調，又能把專業的知識技術水準穩定在很高的境界，並認為這趟旅途讓他看到了很多自己的不足，期許這次的旅程能讓團員們變更強大。B.T.O.D為「捷運盃街舞大賽」MVP所組成，近期忙進行斯巴達中文主題曲〈沒在怕的〉MV拍攝，正同時準備新作品。