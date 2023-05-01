農委會日前預告「動物保護法」修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，例如夜市撈金魚、烏龜等，但遭業者痛批影響生計。農委會稍早發布緊急新聞稿澄清，本次主要針對對象為兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主，魚蝦、烏龜等不在此限。

農委會4月28日預告「動保法」修正草案，此次修正為近年來最大規模的修正，包括強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害、精進寵物產業管理及動物保護檢查員執法等4大面向，後續將依法制作業報送立法院審議。

其中加強管理動物利用及虐待傷害部分，包含禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，即夜市撈金魚、烏龜等遊戲均列入禁止之列，但遭夜市攤販痛批影響生計，認為農委會管太寬。

稍早農委會發布新聞稿澄清，本次「動保法」修正草案中，草案第13條管理的主要對象是以兔子、天竺鼠等動物來禁止賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，在同時考量動物福利與民眾權益下，原草案已設有排除條款，例如中央場所指定場所類型不在此限等，因此不會影響夜市等民眾生計。

至於魚類、爬蟲類等為何不在禁止之列？農委會畜牧處副處長江文全表示，「動保法」的立法意旨針對較高等動物做管理，例如哺乳類動物等來規範，未來也會按照實際情況來管理，不會影響行之有年的商業行為。

江文全進一步解釋，會以管理脊椎動物，尤其哺乳類為優先，基於科學論述上，脊椎發達的動物痛覺較為發達，因此全球的「動保法」都是以保護脊椎動物為主，我國的「動保法」適用的「動物」也是哺乳類為主，魚類、甲殼類、爬蟲類等現階段並不會進一步要求。