俄羅斯航空太空軍（VKS）停止了大規模的飛彈打擊近2個月的時間，過去2天又開始展開飛彈攻擊，與以往不同的是，過去兩天的打擊目標不再只是烏克蘭的能源基礎設施，而是針對烏克蘭武裝部隊的預備隊集結點和彈庫，其中戰略鐵道樞紐暨後勤重鎮巴甫洛格勒市（Pavlohrad）的爆炸最為劇烈，而俄羅斯防部今日的聲明，表示所有預定目標都已經摧毀。

This Footage from the Missile Strike on what is now known to be the Rail Yard in Pavlohrad definitely suggested that some kind of Large Munition such as S-300 Missiles were Targeted with multiple Secondary Explosions and “Cook-Offs” being seen. pic.twitter.com/alEQVo4FJs — OSINTdefender (@sentdefender) April 30, 2023

綜合《路透社》（Reuters）、烏克蘭國防部、俄羅斯國防部和公開資訊情報來源報導，這一次實施飛彈襲擊的力度相當大，對此，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示俄軍總共發射18枚飛彈，烏軍成功攔截了15枚，但是從美國太空總署（NASA）衛星大火警報看來，卻完全不是這麼一回事，此外，從17架起飛的Tu-95MS戰略轟炸機的數量來看，預計發射的飛彈數量應遠大於18枚，另外還有天竺葵（Geranium）自殺無人機投入本次打擊。

其中烏克蘭東部巴甫洛格勒市（Pavlohrad）的損失最為嚴重，這裡是一個重要的後勤中心、也是重要的鐵路樞紐，為烏克蘭武裝部隊的斯拉維揚斯克（Slavyansk）至克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和扎波羅熱（Zaporozhye）部隊提供物資。當地民眾拍攝到了非常巨大的爆炸。隨後不久俄羅斯國防部的聲明指出，成功摧毀掉巴甫洛格勒的地區的預定設施跟目標，據公開情報來源稱，當地有兩支防空部隊的S-300P防空系統數量（16 輛)，以及防空飛彈儲藏倉庫。而爆炸的特徵也十分符合S-300飛彈被詢爆的特徵，

俄羅斯航空太空軍（VKS）停止了大規模的飛彈打擊近2個月的時間，過去2天又開始展開飛彈攻擊。（NASA FIRM火災觀測）

俄羅斯這一次的打擊似乎是要干擾烏克蘭指揮部為即將到來的反攻調度部隊、設備和彈藥的計劃，以破壞烏軍的前置作業，使作戰複雜化。