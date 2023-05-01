由於東北季風減弱、風向轉為偏東風，明（2）日只有東半部地區有零星短暫陣雨，中午過後西半部山區雲量增多，也有零星降雨的機會，台南市、高雄市中午前後高溫達36度以上。氣象局表示，類似天氣會持續到周五（5日），下周日（7日）鋒面通過及東北季風增強，天氣又轉不穩定。

氣象局預測未來天氣。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地為多雲到晴，只有東半部地區有零星短暫陣雨，中午過後西半部山區雲量增多，也有零星降雨的機會；溫度部分，清晨各地低溫約20至23度，白天北台灣氣溫回升，高溫約31度，東半部雲量較多高溫約27至29度，中南部維持悶熱天氣，高溫在32至34度，台南高雄近山區溫度會再高一些，中南部地區仍要留意日夜溫差。

氣象局分析溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三至周五（3日至5日）隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有可能出現局部短暫陣雨；周六（6日）鋒面接近，天氣又轉不穩定，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區轉為局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下周日（7日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周一（8日）東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及東北部天氣較涼。