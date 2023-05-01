月台間隙「吃人」！嬤搬娃娃車踩空摔落軌道 驚悚瞬間曝

上月27日，台鐵1輛4224次區間車停靠牡丹站後，有2名婦人合力將娃娃車從車廂搬運到月台上，因月台與車廂縫隙較大，其中1名85歲婦人「跨大步」之姿搬運，豈料，當這名婦人要站起時，突失去重心，整個人摔落縫隙間，而另1名婦人見狀也趕緊跳下去要救起，而月台上的列車長與其他民眾見狀，趕緊將2人救起，所幸85歲婦人多處擦挫傷無大礙。

從監視器畫面可見，當列車進入月台後，2名婦人從車廂推著娃娃要上月台，由於月台與車廂間有縫隙，其中1名穿著深色服飾的婦人「跨大步」與另1婦人合力將娃娃車搬運到月台上，豈料，深衣服婦人要站起時，突然重心不穩，整個人摔落月台與車廂間的縫隙，另一名婦人見狀也跳下去要將對方救起來，而列車長見狀，趕緊按下警示鈴並通報人員來幫忙，2婦人在列車長與民眾合力幫忙下救起，受到驚嚇的2婦人也坐在月台上平緩情緒。

據悉，列車長將墜落的2旅客(婦人)救起後，並確認2人傷勢無礙，並陪同等候救護車送至基隆長庚醫院救治，而85歲婦人身體多處擦挫傷及感覺疼痛外，生命跡象穩定，也由兒女在院陪伴。