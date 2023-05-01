中部地區接連發生建築工地倒塌、聯華火警等事故，民進黨議員江肇國、蔡耀頡、張家銨及李天生、曾朝榮、何文海、蔡成圭1日質詢指出，台中市職災造成失能的次數連年攀升，平均每天有4.5人因工安意外失能或死亡，市府勞檢次數卻是六都最少，要求重視勞工安全。

台中市勞工局指出，市府針對高風險的事業單位嚴格督查，去年針對事業機構的檢查場次有1萬2673場次，比前年增加7247場次，也持續加強宣導及輔導。

江肇國拿出勞動部的數據表示，台中市從2017年到2021年、因職災導致死亡的人數分別為33、35、41、45、37人，5年期間因職災造成失能的次數則為1408、1383、1434、1492及1618次，依此計算，平均每日職災導致死亡或失能在3.9至4.5人次。

江肇國說，職災造成失能或死亡情況持續增加，且台中市勞工事業單位為六都第三多，市府勞檢場次卻為六都最少，要求加強職場教育訓練及災害應變等；此外，《災保法》上路滿周年，卻仍很多勞工不知道自己的權益，或事業單位不熟悉法令，讓好的法令未確實落實，要求市府應掌握各事業單位投保情況並公開相關資訊。

勞工局表示，市府建構安全工作環境，注重防止職業災害的發生，也針對高風險事業單位採取嚴格督查，並要求積極改善。