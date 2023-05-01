前鎮高中「研究水母湖的棲地調查與永續發展」、「環境變化影響仙后水母狀態之因素探討」2作品調查報告完整詳實，符合生態永續理念與精神，榮獲4星滿分最高榮譽，且額外獲得3個獎章。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄前鎮高中師生調查林園溼地水母生態與棲地，參與2023年國際虛擬科學研討會，調查報告完整詳實，符合生態永續理念與精神，從全世界27個國家、253篇研究報告中脫穎而出，榮獲4星滿分最高榮譽，3位學生並獲頒NASA GLOBE年青優秀科學家證書。

2023 GLOBE International Virtual Science Symposium (IVSS) 國際虛擬科學研討會3月22日公布獲獎名單，來自27個國家的1453名學生提交了253篇研究報告，今年台灣地區一共投稿了23篇研究報告，榮獲國際評審團通過並獲得徽章。

前鎮高中「研究水母湖的棲地調查與永續發展」、「環境變化影響仙后水母狀態之因素探討」2作品調查報告完整詳實，符合生態永續理念與精神，榮獲4星滿分最高榮譽，且額外獲得3個獎章。

2件有關林園水母作品研究調查，學生發現高雄水質與氣候是最直接的環境因素，其中仙后水母族群適合生活在弱鹼性的水質區、廣鹽區，水溫約在攝氏19 ～ 26 °C之間，有機汙染物濃度較低之處。學生也提出建議，希望藉由社區整體營造來提升經濟與觀光效益，讓更多人瞭解林園濕地擁有全台最豐富的水母生態，共同珍惜保護生態永續。

前鎮高中由地球科學科劉育宏老師、生物科陳佩瑱、李冠葦老師指導學生進行觀測、小論文撰寫訓練課程，鼓勵學生參與IVSS，由於需全英文寫作研究報告。學生克服語言障礙，獲得佳績。

劉育宏表示，學校校訂必修課程中，高一有2學分的「學習力」，透過教師社群的共備、課程開發與教學，希望高一學生進入高中學習後，皆能培養學生有能力自己學習；學校也大力鼓勵學生生多多投稿中學生小論文等競賽，這些學生就是將他們在探究與實作的課程學習成果或自主學習的成果，將其研究成果轉換成英文且符合GLOBE PROGRAM要求的格式，便可直接參加年度IVSS。今年參賽且獲獎的高二吳念倚同學，就是將探究與實作的學習成果投稿IVSS，高一邱若瑜和林欣靚兩位學生，在老師的鼓勵及指導下，將他們的自主學習成果投稿IVSS，皆獲得4星最高一等獎榮譽。

學生們都非常高興能獲此殊榮也非常感謝老師的鼓勵，不僅可以獲得許多與其他學校、學者的交流機會，還能訓練其英語能力，更能從中了解探索自己的興趣領域，希望未來在英語學習及科學探究上有更好的表現。

由GLOBE PROGRAM所舉辦的國際虛擬科學研討會(IVSS International Virtual Science Symposium)，是各國GLOBE學校參與自然環境觀測的學生們，在虛擬網路空間發表他們從觀測到研究獲得的成果，並由相關專業領域的教授或學者進行評審的一個場所。

國際虛擬科學研討會(IVSS)，參賽學生將研究成果以小論文的形式呈現，同時撰寫語言可使用英文、西班牙文、法文等。研究主題需與GLOBE PROGRAM持續觀測的地球環境空間─水圈(Hydrosphere)、大氣圈(Atmosphere)、生物圈(Biosphere)、地質圈(Geosphere)或地球科學系統(Earth science system)有關，且研究方向最好從學生自身周遭自然環境出發，同時研究成果中必須使用到GLOBE PROGRAM官方網站裡由各國學生上傳的觀測資料。