相較於時下的R&B歌手，鶴The Crane的曲風帶有些許慵懶憂鬱的文青味，新專輯《TALENT》更是其中的代表作。最近鶴The Crane更捨棄了CD版本，改推復古懷舊的《TALENT》定番黑膠片，鎖定在傳統唱片行實體通路銷售，反主流的行銷策略，與他的文青形象完美結合，很快就銷售一空。

雖被界定為新生代歌手，但其實鶴The Crane是相當資深的音樂人，高中、大學時代玩樂團擔任主唱，畢業後轉為幕後，是多位知名歌手的幕後製作，去年推出首張全新EP《鶴園》，一出道就一鳴驚人，以單曲《LIMO》和《拉麵公子》分別入圍第12屆金音獎「最佳節奏藍調歌曲」和13屆金音獎「最佳流行另類單曲獎，音樂資歷豐富。

去年年底，鶴The Crane再度展現創作的爆發力，發行了新專輯《TALENT 》，是他過去十年來深耕音樂領域的成果，專輯名稱《TALENT》，指的不是他擁有的天分，而是在他音樂生涯中，親眼目睹台上的歌手、幕後工作夥伴的付出與努力，在每個「天才」的背後，其實是自我的嚴格要求，追求100分的完美主義者。

鶴The Crane接受本報邀請進棚拍攝Ferragamo時尚專題，中分的黑捲亂髮、斯文的黑框眼鏡，纖瘦高佻的身材讓身上的男裝增添幾分柔美中性的氣質，文青的時尚品味與Ferragamo的時尚風格完美合一，不論是寬版斜領的駝色毛衣，或是藍色雙口袋開襟工作服，頹廢又帶有迷人風采，散發獨特魅力。

Ferragamo紅色LOGO鞋底運動鞋，3萬5900元。（Ferragamo提供）

Ferragamo黑色綁帶軍靴，5萬1900元。（Ferragamo提供）