高雄58歲謝姓男子偽造證件、成功應徵上大樓保全員的職位，與朋友合謀假冒房東領取租金，還藉機偽造吳姓住戶證件貸款百萬元得手。高雄地院判謝男2月至1年2月，並由法院定應執行刑期。（本報資料照）

高雄58歲謝姓男子偽造證件、成功應徵上大樓保全員的職位，與朋友合謀假冒房東領取租金，還藉機偽造吳姓住戶證件貸款百萬元得手。高雄地院判謝男2月至1年2月，並由法院定應執行刑期。

謝男在2018年時在鳳山區一間超商印表機內，發現鄭姓男子遺留的複印身份資料，隔年2月持該資料偽造證件，應徵某大樓保全，成功騙過大樓管理公司。任職期間，他發現許多租戶會將租金交給保全員，再由房東前往收取，便與好友謝姓男子分飾房東和房客的角色，神鬼搬運拿走租金。

隔年謝男又以相同手法應徵上其他大樓保全，趁吳男將證件押在管理室時，偷拍吳男身份證正反面，將資料傳給偽證集團後，成功取得假身份證並申請駕照，向2家銀行成功申請信用卡貸款各20萬元、某銀行辦理勞工紓困貸款10萬元、某保險公司申辦保險單貸款35萬元。

謝男還冒用吳男名義申辦多家電話門號甚至租車，最後將吳男帳戶現金提領一空。吳男領錢時驚覺被盜領，才報警揭發此事。

警方獲報後迅速逮獲謝男，發現他從2016年起就多次以類似手法求職搞鬼，犯下40起偽造文書、詐欺等罪，高雄地院判謝男2月至1年2月，部分得易科罰金。由於謝男目前仍在監服刑，檢方聲請由法院定應執行刑期。