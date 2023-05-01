美國抗中鷹派大將、前白宮國安顧問波頓4月29日出席獨派團體活動發表演說，他說烏克蘭是對抗強鄰最好模範，建議台灣應提高國防預算佔比。前立委郭正亮今(1日)在《新聞大白話》節目強調，就連美前國務卿蓬佩澳影響力都很有限，像歐布萊恩、麥考爾還有一點影響力，民進黨要選人也選好一點。波頓根本是舉世皆知的戰爭販子，竟然把共和黨的邊緣人當作寶。F-16V說要2025下半年才能交機，怎麼不請他直接去催一下？

「這個波頓，我覺得台灣真的很奇怪！」郭正亮指出，蓬佩奧民調不到1％，所以人家宣布退選了，波頓是連1％都沒有！剛剛看了美國共和黨初選的民調，波頓沒列入，沒有人在討論他，那你把他當作寶？真是奇怪！

郭正亮提到，而且後來看到有人寫川普的內幕，不管是蓬佩奧或是川普，都把波頓當作是麻煩人物。川普說，如果聽波頓的話，他大概已經打了三次戰爭，包括要進攻北韓。他就是這樣一個莽撞的、全世界都知道的戰爭販子，然後台灣把他當作寶？

「伊拉克戰爭，杜撰大規模毀滅武器，後來根本找不到，那個人就是波頓！」郭正亮強調，所以他要發明什麼東西，大家心裡要有個譜。就連美國共和黨，也沒有把他當作是個人物，現在大家都拒往、拒絕往來！川普也說，如果自己再當選總統，也不會找他。

「就我們把他當做寶，實在太可笑了！」郭正亮直言，如果說前一陣子的歐布萊恩，那還有一定的影響力。「波頓？拜託啦，拜託好不好？民進黨你執政要有一點判斷力嘛！」蓬佩奧影響力都很有限，歐布萊恩還有一點影響力，如國會議員麥考爾，那有一點影響力。「你要選人也要選好一點！」不然請他直接把那個F-16V去催一下，要譴責一下，我們今天才看到新聞，說要等2025下半年才能交機！「那你不是說台灣很危險？」

郭正亮表示，蓬佩奧來台灣的時候，就說要承認台灣，那你當國務卿的時候怎麼不說呢？這種東西聽多見多了，民進黨如果一天到晚搞這種東西，你也會被人家看不起。「你找了共和黨一個邊緣人物、公認的戰爭販子來台灣嘛！把他當作寶？還要請他演講？可笑至極啊！」