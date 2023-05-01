資深女演員元秋過往在周星馳電影《功夫》中飾演「包租婆」一角，以獅吼功的招式讓她大嗓門的霸氣形象走入觀眾的視野，然而近年來較少出現在大螢幕面前的她，現身外甥孫的百日宴(慶祝孩子滿100日的儀式)，曝光她73歲的凍齡模樣。

元秋家中有七個兄弟姊妹，而其中之一是同為演員的女星文雪兒，她的孫子近期滿百日，一家人盛大為他舉辦百日宴，而文雪兒也於事後在社群上曬出一系列在宴會上的美照。其中可見到元秋也難得一同出席，從畫面中可見，她以素色穿搭亮相，並配上一頂貝雷帽，看似未施粉黛的她，臉上竟不見任何瑕疵，溫柔的眼神配上微微勾起的嘴角，讓現年73歲的她搖成一變成了慈祥奶奶，一點也看不出過往在《功夫》中的兇悍模樣。

事實上，元秋的星途有些不順遂，自婚後便息影的她，專心在家享受與家人共度的時光，直到2003年她陪朋友參加《功夫》的選角，原本僅是表情不屑的在一旁抽菸，沒想到卻被周星馳相中，詢問她最厲害的是什麼，元秋只不耐煩說道：「你還想要什麼？不要攔住我去打麻將」，說完便看起報紙，這個表現意外讓周星馳眼睛一亮，經過他再三邀請後，元秋復出拍戲，獲得不俗的成績。

而元秋靠著《功夫》摘下第42屆金馬獎最佳女配角獎的桂冠，不只讓她為人所知，更因此收到不少劇組的橄欖枝，陸續參與多部戲劇、電影的演出，更曾來台拍攝《你照亮我星球》、《功夫狀元》等劇，儘管後續的作品無法達到當年包租婆的高度，但她依然享受其中。

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