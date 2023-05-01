勞動部今(1)日發布修正《勞工請假規則》第9條，明定勞工因妊娠未滿3個月流產，如未請產假而依勞工請假規則請普通傷病假，雇主不得因此扣發全勤獎金，否則最高可處100萬元罰鍰，該修正自2023年5月3日生效。

勞動部表示，現行《性別工作平等法》對於女性勞工「分娩前後」與「妊娠3個月以上」、「妊娠未滿3個月」及「妊娠未滿2個月」流產分別訂有8星期、4星期、1星期及5日的產假規定，至於產假期間薪資之計算則依相關法令規定。另適用《勞動基準法》者，《勞基法》則訂有產假8星期及4星期工資照給的規定。

勞動部指出，過去女性勞工妊娠未滿3個月流產，如果依《性平法》請1星期或5日產假者，相關法令並無給薪規範，但《性平法》第21條第2項規定，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金；如果女性勞工未請產假，而選擇於上開日數期間內依勞工請假規則請普通傷病假，1年內未超過30日部分，工資折半發給，惟以往對於雇主得否因此扣發全勤獎金，並無明文規範。

勞動部表示，為貫徹憲法母性保護精神，參照《性平法》第21條第2項規定意旨，修正《勞工請假規則》第9條規定，未來女性勞工妊娠未滿3個月流產請普通傷病假者，其受領全勤獎金的權益同受保障，雇主如扣發全勤獎金，經地方勞工行政主管機關查證屬實，將依法處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。