去年8月間，屏東吳姓男子與停車收費員發生糾紛，李姓與柳姓警員獲報到場處理後，吳男竟情緒失控怒罵2警「狼狽為奸」，還扯警的口罩、拿三角錐丟警，案經屏東地院審結後，法官認定「狼狽為奸」有針對性侮辱之意，依妨害公務等罪共判吳拘役60天，得易科罰金6萬，可上訴。

判決書指出，去年8月10日下午2點許，吳男在屏東市某路段與停車收費員因故發生糾紛，李姓柳姓警員獲報後，立即趕往現場處理，不料吳男因不滿警方的處置，竟情緒大失控，朝著2警大罵「狼狽為奸」。

2警無故挨罵後，原本不想加以理會，不料吳男再度暴走，他見警察無動於衷、沒反應，竟衝向李警並徒手扯下對方的口罩，李警見狀後馬上對吳男噴辣椒水企圖壓制他，結果吳男不僅趁隙脫逃，還拿路旁的三角椎丟向李警，離譜行徑令人傻眼。

案經屏東地院審結後，一審法官指出，「狼狽為奸」的字面意義是「狼與狽相互搭配，傷害人命」，可引申比喻相互勾結作壞事之意，於現代使用脈絡下，有抽象謾罵、惡性評價的意思，且吳男所言有針對性，會讓2警感受到攻擊性，加上這絕對是負面的文義，因此認定吳有公然侮辱的犯意。

為此，法官判吳於公務員依法執行職務時，當場侮辱，處拘役20天，得易科罰金2萬，又對於公務員依法執行職務時施強暴，處拘役40天，得易科罰金4萬。