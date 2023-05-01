台灣詐騙案層出不窮，法律嚇阻效果不彰，就有網友發問「詐騙判太輕是法官還是立委的錯？」，引起兩派人馬激辯，有人直指立委修法不嚴，有人歸咎法官總是輕判，惡性循環之下受苦的還是百姓。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己與家人討論到詐騙罪犯罰責太輕的問題，自己認為是立委的錯，應該把刑法修重一點，不過家人卻歸咎是法官問題，普遍都判的太輕，好奇詢問是哪一方責任比較大。

貼文引起眾人熱議，不少人認為很少法官從重量刑，「法官都用情輕法重來幫人蛇集團減刑了」、「下限三年，法官說情輕法重減成一年半就可緩刑了」、「認真回是法官，裁量都從輕的」、「法官佔責多數，權力在誰手上誰說了算」、「7成法官，整天輕判」。

也有另一派網友認為立委責任大，「立委吧，下限修3年以上的話，能多輕」、「立委，有本事最低本刑五年起跳」、「立委阿，掌握修法卻毫無作為」、「立委，法官只能判法條規定的刑度」、「惡法亦法，只能修法啦」、「立委，修法變唯一死刑，恐龍就只能照判」。

根據《刑法》第339條（普通詐欺罪），意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。第339-2條 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰），意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。