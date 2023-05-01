五一哪兒不堵？珠峰攀登路線昆布冰川登山者凌晨兩點雪山排隊

今年大陸五一連假期間各地紛紛開啟「人潮」模式。有網友在微博發布視頻稱，珠峰攀登路線海拔5500公尺的昆布冰川出現「堵人」現象。登山者表示，凌晨2點還堵了1小時。

據「快科技」報導，今年五一連假出遊較預期中更加熱烈，珠峰攀登路線5500公尺昆布冰川凌晨2點出現「堵人」的情況，登山者被迫要排隊上山，其中有些路徑被堵了1個小時後，手都凍腫了，此外還有耐不住性子的登山者強行插隊。

珠峰攀登路線海拔5500公尺的昆布冰川出現「堵人」現象，凌晨2點還堵了1小時。（圖／快科技）

大陸微博的網友看到這一幕後紛紛表示，這也太誇張了，那麼多人，光哈氣恐怕也得把珠峰化了。

昆布冰川是尼泊爾索盧昆布縣的一條高山冰川，發源於珠峰與第4高峰洛子峰之山塊，源流海拔約7600公尺，冰川末端海拔則有約4900公尺，是世界海拔最高的冰川。冰川河岸為聖母峰基地營之所在，上游的西冰斗是由基地營通往聖母峰與洛子峰的主要攀登路線之一。

在昆布冰川前端與西冰斗尾端的冰瀑被稱昆布冰瀑，位於海拔5486公尺的珠穆朗瑪峰尼泊爾側，距離珠穆朗瑪峰基地營不遠處，也位於峰頂南側。昆布冰瀑目前被公認為珠峰攀登路線南坳中最危險的階段之一。

報導說，還有沒出門旅遊的網友表示，躺床上看著手機很羡慕大熱天人擠人：排隊2小時進景區，排隊3小時上廁所。

有理智的網友建議說，不同省可以錯峰放假，比如五一假期，海南4月1號開始放到5日，廣西3日放到7日，依次往北推。如此既可以鼓勵那些害怕人多而在家的人出行，又可以提高景區遊客體驗，減輕景區負擔。