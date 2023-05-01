澎湃新聞報導，中物聯鋼鐵物流專業委員會近日在官網發表報告指出，分項指數變化顯示，市場需求收緊，鋼廠生產回落，原料價格明顯下降，鋼價震盪下行。整體來看，鋼鐵業旺季不旺。

3月和4月是傳統的鋼材消費旺季，但近兩個月的鋼市都不如企業預期。上述報告顯示，由於房地產行業繼續調整，地方債發行量下降，導致基礎建設項目推進放緩，乘用車銷量與上月相比下降等原因，鋼鐵業境內市場需求收緊。新訂單指數為39.9，月減10.3個百分點，結束連續四個月與上月相比上升的趨勢，再度落入收縮區間。

在國際經濟不確定性上升的情況下，大陸鋼廠出口回升，新訂單指數為55.5。報告認為，鋼材出口增加的原因有二：一、海外替代產品減少，拉動對大陸產品的需求。二、大陸鋼價在價格上具有較好的競爭優勢。

報告預計，由於4月需求已有一定程度下滑，5月下降空間有限，預估5月鋼材需求可能會延續4月以來的跌勢，小幅下降。

我的鋼鐵網專家汪建華撰文分析，5月大陸鋼市，負面影響還有待充分釋放，階段性的悲觀情緒仍是揮之不去的陰影，只有基本面的再平衡，量變引發質變，市場價格超跌，才能迎來真正的可持續反彈。5月不指望需求能改善，只有鋼廠進一步持續減產，才是修復價格與利潤的唯一途徑。