面對中共的威脅，賴清德副總統今晚表示，他希望與大家共同為未來的和平奮鬥。「和平是無價的，戰爭沒有贏家」，希望臺灣可以在印太地區發揮關鍵力量，扮演最主要和平發展的角色，與印太地區或世界民主陣營共同合作，讓中國不敢輕舉妄動，「目標是用備戰來避戰、來得到和平」。

賴清德今晚出席「台灣人公共事務會(FAPA)40週年慶祝晚會」全程用閩南語致詞表示，他要感謝FAPA 40年來，為了促進臺美關係、捍衛臺灣主權，以及臺灣民主自由的努力與付出，「大家人在美國，但實際上心在臺灣」。

他提到，在大家共同努力之下，美國國會通過《臺灣關係法》、《臺灣旅行法》及國防授權法案等，對於臺灣的國家安全、促進臺美關係、教育及文化的交流上有很大的貢獻，也對臺灣未來發展有很大的幫助。

賴清德指出，現在國際局勢變化很大，臺灣直接面對中國的威脅，但是臺灣一定要堅守民主自由的力量，他希望與大家共同為未來的和平奮鬥。和平是無價的，戰爭沒有贏家，無論受到任何威脅，都不應該改變和平的力量，以及放棄任何和平的機會。

因此，他說，在蔡總統帶領之下，不僅增強國家力量，也與民主或理念相近的國家合作，加強彼此的聯繫與力量，希望臺灣可以在印太地區發揮關鍵力量，扮演最主要和平發展的角色。

賴清德強調，當臺灣站穩民主自由的立場，並能提高自我防衛力量的時候，臺灣與印太地區或世界民主陣營共同合作，就能發揮力量，讓中國不敢輕舉妄動，目標是用備戰來避戰、來得到和平。

他相信只要團結合作，就有信心能達到和平的目標，這符合全世界每一個國家的利益，「期盼大家一起朝此目標來努力，這也需要FAPA繼續站在第一線，我們並肩作戰一定會贏」。