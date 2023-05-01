美國陸軍特種作戰司令部（USASOC）的，展開了一次演習，綜合了全球反恐戰爭（Global War on Terror）中使用的一些代表性戰術、武器和其他工具，反映出美國陸軍特種作戰司令部已經做好應對與主要軍事對手可能發生的衝突的準備，這也是該部門的一項重大變革，而且演習科目裡面直接點名中國大陸入侵台灣

根據美國軍事媒體military.com 28日報導，這一次演訓是美國特種作戰司令部年度能力演習（capabilities exercise, CAPEX）的一部分，但這一次模擬了該部隊進入台灣以抵御中國大陸入侵的任務。這是該部門首次以台灣作為模擬情境，並且使用有形的實體模型代表台灣。因此，美國陸軍第160特戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment）派出的契努克式直升機（CH-47 Chinook）降落在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）68號射擊訓練場，而不是在8000英裡外的南海上空盤旋。

This week we host our community partners & friends of the CMD to the HQ for #CAPEX23!



CAPEX is meant to help guests gain a clear understanding of #ARSOF’s mission and capabilities through an immersive, 1st person experience … putting guests in the boots of the #ARSOF Soldier. pic.twitter.com/TlWaIVfP66 — USASOC (@USASOCNews) April 25, 2023

美國特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan P. Braga）中將在演習前發表談話指出：「根據我們的國防戰略，中華人民共和國是真正對我們步步逼近的挑戰。」

布拉加表示：「最終，我們要設法防止第三次世界大戰。那是我們的職責。」

美國國防策劃官員正在將重點放在遏制中國大陸在印太地區及全球的擴張影響力上。最近，中方部分升高敵意的行動登上了媒體頭條，例如中國間諜氣球闖入美國領空，以及中國大陸的無人機在台灣領土周圍出沒。

根據五角大廈「國家防衛戰略」（National Defense Strategy），美國的「終極後盾」仍是核武能力，但美國特種作戰司令部的領導層認為他們的任務是要證明，如果出現傳統衝突，他們也已經做好準備。

不過，美國特種作戰司令部在演習期間，直言不諱地將解放軍稱為敵方，這是罕見的直接舉動，因為美軍一向不願公開表明將發生衝突。據報導，一名美國陸軍綠扁帽部隊（Green Berets）軍官向100多名成員宣布：「我將收到來自上司的指示，交辦一項任務給我們，在台灣島上展開對抗解放軍的行動。」