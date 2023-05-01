阿姨妳兒子掉了！綠燈起步「油門一敗」 後座乘客慘倒栽蔥

上月28日高雄市前鎮區光華二路上與黃埔街口，發生一起機車後座乘客摔落事件，有名女騎士行駛在該路段上，因閃過前方機車後，突「油門一敗」催油門往前衝，而後坐乘客疑似是女騎士的兒子，因未抓穩導致整個人雙腳騰空，並且以「倒栽蔥」之姿慘摔在地，所幸後方車輛急時發現，並緊急煞車，幸無造成追撞與輾傷事件。

「社會事新聞影音」PO出1段約30秒影片，影片拍攝地點位於高雄市前鎮區光華二路上與黃埔街口，從影片中可見，1名女騎士載著兒子，向左閃過前方機車後，突「油門一敗」，豈料，後座的兒子，疑似沒抓穩，下秒便整個人雙腳騰空，往後空翻以「倒栽蔥」姿勢慘摔落車，但左手仍緊握著把手，不過這個動作也驚醒女騎士趕緊急煞，而後車也緊急煞車停住，所幸未追撞，以免造成更大意外發生。

據悉，這起事故發生在4月28日下午4時許，轄區的前鎮分局表示無接獲通報，但也呼籲，民眾騎乘機車搭載人員，須遵守前揭道路交通安全規則相關規定外，為確保穩妥安全，行駛起步時，應明確告知後座乘客將行駛之意， 並應互相確認，起步時勿強催油門，應以循序平穩方式逐漸加速上路，才能確保駕駛人及乘客雙方安全。