桃園市議長邱奕勝姪子、市長張善政競選團隊青年發言人之一的邱繼泰，晚間遭爆料碩士學位因論文涉抄襲遭撤銷。（圖取自北市大官網／陳夢茹桃園傳真）

桃園市議長邱奕勝姪子、市長張善政競選團隊青年發言人之一的邱繼泰，日前宣布爭取國民黨提名欲參選桃園市第6選舉區立法委員，先前曾被爆料有酒駕紀錄，豈料今天又被爆出碩士論文抄襲，遭台北市立大學撤銷學位。對此邱繼泰回應，自己今天是從學校教務處註冊組的公告上得知這件事，目前尚未收到學校正式的書面通知，明天會主動聯絡了解，更強調若碩士真的被撤銷，未來會再重新考回碩士學位。

媒體人黃揚明今天指出，想爭取國民黨八德立委提名的邱繼泰，被爆碩士論文抄襲後，今天台北市立大學已公告將其碩士學位撤銷。邱繼泰前陣子還透過媒體專訪釋放他的碩士論文比對後重複率僅7％的風向，「但很抱歉，你的母校不吃你這套，要參選，請先好好戰清白吧！」。

邱繼泰表示，自己國高中時都是擔任棒球投手，進入大學後則是任職壘球隊助教，在撰寫論文過程中，訪談超過20位教練及選手，探討教學和訓練經驗，也花時間看許多場次的比賽影像，坦言論文前段參考資料引注上確實有疏漏，對於造成學校、指導教授和學姊的困擾，自己深感抱歉，會尊重學校審查結果。

邱繼泰說，自己在台北市立大學從大學到研究所待了6年半，自認對研究標的有真心熱情，因此當研究論文被質疑時，除第一時間主動聯絡學校外，也請專家學者幫忙比對自己的論文是否與其他論文相類似，最後得出7％類似結果。他強調，現在學校有最後的審查結果，自己會尊重，也會坦然面對接受，若學校接受補正資料會盡快補齊，倘若學校不接受補正，未來會再花時間重新考回碩士學位，並把碩士論文從頭完成，自己絕對不會逃避。