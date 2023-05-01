屏東鄭姓男子潛入住宅偷竊153元後，還拿屋主的螺絲起子想要敲開鎖住的抽屜、以此偷更多錢，但未得逞即被屋主發現，案經屏東地院審結後，認鄭男是攜帶凶器侵入住宅竊盜，加上是累犯，所以加重其刑，依竊盜判處有期徒刑7個月，可上訴。

判決書指出，今年1月間，鄭男發現某住宅大門沒鎖、又沒人在家，便潛入該宅行竊，他先在廚房偷了放在桌上的153元後，看到有螺絲起子又心生歹念，拿著螺絲起子準備要敲開其他鎖住的抽屜、準備偷更多，但還沒敲開屋主就回來了。

鄭男的偷竊犯行，當場被林姓屋主逮個正著，林姓屋主馬上報警處理。案經屏東地院審結後，法官認為鄭男雖然是拿屋內的螺絲起子要開鎖，但因被害人陳述，他看到小偷拿螺絲起子時，很怕對方要戳他，所以嚇得趕緊報警。

為此，法官認定該螺絲起子不管是吳男所有、或是從屋內取得，吳男持螺絲起子就是有攜帶凶器之責，加上他又是累犯，因此加重其刑，依攜帶兇器侵入住宅竊盜，處有期徒刑7個月，全案可上訴。