26歲英日混血女星中條彩未是模特兒出身，擁有九頭身的絕佳比例跟亮麗外表，拍過不少知名品牌的廣告，轉戰電視圈也表現亮眼，近來她在IG宣布和圈外男友結婚， 而男方身分是網路廣告公司「AViC」社長市原創吾，身價超過7億新台幣。

據悉，現年36歲的市原創吾成立公司僅5年，去年才在日本上市，個人總資產估計達34億日圓(約7.65億新台幣)，財力相當雄厚，兩人透過朋友介紹牽線認識後，因個性、價值觀相近的因素決定交往，並在相處一年後，決定攜手步入婚姻殿堂。

今(1)日中條彩未在IG宣布婚訊時，便提到從初次見到市原創吾就感到很安心、也很尊敬男方，「我想和這樣的他同心協力去組建一個快樂又溫暖的家庭」，並表示婚後打算繼續工作，雖然還有不足之處，仍希望大家未來多多支持 。據了解，兩人多個月前便在東京同居，但經紀公司強調中條彩未沒有懷孕。

喜訊曝光後，粉絲紛紛道賀：「之前就傳跟他結婚果然是真的」、「過於震驚，恭喜恭喜」、「中原彩未的老公真的帥氣多金，很開心妳有個好歸宿」、「我印象裡她還很小，一轉眼就要結婚了」、「祝福妳！老公一定要對她好啊。」