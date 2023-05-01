從季後挑戰賽突圍殺入季後賽的台中太陽，1日季後賽首場作客新北中信特攻，以78比126、大輸48分面臨考驗，賽後教頭克里斯和後衛丁聖儒都認為，季後賽是系列戰，不管輸幾分就是一場敗仗，後面繼續調整過來。

克里斯指出，團隊才結束兩場情緒激動的季後挑戰賽，或許心態上多少受到影響，從投籃命中率僅三成多看得出來遇到低潮，「我們整體出手76次僅命中23球，三分線更是39投僅中6，這樣的命中率想贏球太難了。此外我們失誤多達20次，也證明特攻隊對我們這場防守做得很好。」

丁聖儒則說，此役雖然進攻投籃命中率不佳，但問題比較大是防守，讓特攻全隊傳出42次助攻，失分超過120分，防守絕對是必須馬上調整修正的問題。

克里斯和丁聖儒都認為，季後賽是打一個系列賽，還有後面的比賽可以挽回，不管這場輸幾分，下一場還是要盡量做好自己，對於萊斯的狀況，克里斯回應：「萊斯上一階段打好，但他不是機器人，也會有高潮、低潮，但我不擔心萊斯，他是有競爭力的球員，相信會再做好調整，教練團也要修正狀況，例如在萊斯被包夾時，得讓其他進攻點打開。」