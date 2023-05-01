Tyson Yoshi推出新歌邀來三上悠亞演出MV。（Just Kidding Ltd.提供）

三年憑藉著一首〈CHRISTY〉MV在YouTube創下兩千萬點閱而在亞洲音樂圈搏得高人氣的香港人氣音樂人Tyson Yoshi近日再出新作，新歌〈BEMINE〉MV竟無預警祭出驚喜彩蛋邀來「「D槽女神」三上悠亞同框談情說愛，讓他直呼「圓夢了」。

劇中與三上悠亞撫身靠胸樣樣來的Tyson Yoshi儼然成男性公敵，自導自演成功自肥的作品更意外成為三上悠亞退休前「新作」，讓Tyson Yoshi直呼人生成就解鎖之餘，更爽喊：「SO PROUD OF MYSELF。」

與許多男生一樣把三上悠亞視為「夢幻情人」的Tyson Yoshi其實早年在專訪中就曾坦言非常欣賞這位女神，訪問中更曾開玩笑提到想找她來跨刀MV，這次趁著籌備新專輯之際決定嘗試邀請，在反覆接洽後終於皇天不負苦心人獲得三上悠亞團隊的首肯演出，讓Tyson Yoshi得知後開心大喊「美夢成真了。」

把三上悠亞視為偶像的他，笑說：「當初會喜歡她並不是因為她的作品，而是因為她的卡牌很吸引我！沒想到竟然有機會見到本人，根本人生成就解鎖！」為了能和女神一親芳澤拍MV，兼任導演的Tyson Yoshi與合拍的新稅導演夥伴TRAVIS GOOD把整個拍攝團隊拉到日本，此外為了確保拍攝及作品後製品質，更把自己的第二張新專輯發片日延後，就是希望與女神的「第一次」能盡善盡美。

他在邀約前完全不知道三上悠亞退休消息的Tyson Yoshi在得知後曾在網上爆喊表情符號來表達「傷心欲絕」的不捨之情，這次藉著首次合作讓自己MV成為三上悠亞退休前的新作之一，讓他極度重視這次拍攝。