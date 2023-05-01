韓媒近日盛傳，韓國記憶晶片大廠SK海力士正考慮處理其位於遼寧大連的3D NAND快閃記憶晶片廠，主因是對中貿易限制與全球記憶晶片需求下滑。不過SK海力士接受港媒訪問時表示，有關出售大連廠的傳聞是沒有根據的，SK海力士大連工廠的建設將按計劃完成。

據《環球時報》報導，韓國The Elec網站此前傳出因易限制和全球記憶晶片市場需求下滑， SK海力士正考慮處理其位於遼寧省大連市的3D NAND快閃記憶晶片工廠，該工廠是SK海力士於2021年12月以90億美元從英特爾公司手中收購的。

SK海力士在接受港媒《南華早報》採訪時表示，有關出售該工廠的傳聞毫無根據大連工廠的建設將按計劃完成。

報導稱，美國當下正在向韓國和其他經濟盟友施加壓力，要求將中國從全球科技供應鏈中孤立出去。有關SK海力士關閉中國工廠的猜測反映了韓國晶片製造商三星電子和SK海力士在中國投資的不確定性。

對於SK海力士來說，目前擺脫對中國市場的依賴難度很大。該公司在中國無錫的另一座工廠承擔了SK海力士約一半的DRAM晶片產量，約占全球DRAM晶片產量的15%。

在出售大連廠的消息釋出時，SK海力士剛公布創紀錄虧損的第一季度財報。據《韓聯社》指出，SK海力士披露的初步核實數據顯示，該公司2023年第一季度營業虧損3.4023兆韓元（約合台幣782億元）。同期，銷售額為5.0881兆韓元（約合台幣1278.6億元），同比下滑58.1%。

4月27日，韓國三星也公佈了其半導體部門創紀錄的季度虧損。根據電子研究公司集邦科技的數據，全球記憶晶片市場在第一季度因需求疲軟而受挫。該公司表示，第一季度DRAM 和 NAND產品的平均售價下降了15%。