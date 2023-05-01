三星1日股價收高1.4％，報65,500韓元，今年迄今累計大漲18％。

全球最大記憶體晶片製造商三星上周在法說會透露，公司已經擁有充足的庫存來滿足中長期需求，故打算開始削減產能。三星當時並未說明具體的減產規模。

三星減產的消息一出，當地分析師預期減產幅度約在15％至25％之間。大信證券分析師Wi Min-bok預測，與去年同期相比，今年上半年減產規模約在20％至25％。

此外，KB證券預測，三星NAND Flash第二季產能將年減15％，自第三季起，DRAM產能將大砍逾20％。

三星證券分析師Hwang Min-seong表示，若是這波減產行動未能大幅降低三星的庫存，不排除進一步減產。

產業人士認為，在晶片需求低迷之下，三星正在削減低成本的DRAM模組產能，例如DDR3和DDR4，並將資源聚焦在DDR5等先進記憶體晶片。

根據研究機構Omdia數據，去年DDR3晶片的全球市占率為3％，預估今年將降至2％，明年大約只剩下1％。

自DDR5問世以來，DDR4的市占率亦快速下滑。去年DDR4在DRAM市場的市占率還有56％，但預期今年將陡降至36％，明年再滑落至23％。

在此同時，隨著英特爾第四代Xeon可擴充處理器去年進入量產階段，DDR5可望主導DRAM晶片組市場。Omdia數據顯示，DDR5的市占率預估由去年的3％，躥升至2027年的52％。

儘管多家晶片業者宣布減產，但截至目前全球晶片市場仍無顯著復甦跡象。研究機構DRAMeXchange指出，4月DRAM價格一路下深，晶片產業前景籠罩陰霾。

由於晶片需求疲軟和價格大跌，三星晶片部門第一季由盈轉虧，營業損失達4.58兆韓元。