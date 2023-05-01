學者施正鋒。（資料照片）

前總統馬英九要求民進黨政府確實遵照《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》推動兩岸關係，此舉被民進黨批評自我矛盾，對國際傳達最錯誤訊息。前大使介文汲質疑民進黨，用中華民國憲法來解釋台灣獨立，是講不通的；學者施正鋒則批評民進黨是「好色無膽」！

前總統馬英九結束希臘行程，4月30日清晨搭機返台，並在桃機發表簡短談話，呼籲各方敦促兩岸進行避戰對話以謀和平，也要求民進黨政府確實遵照《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》推動兩岸關係，才符合國家的要求。

民進黨批評馬英九，漠視中華民國台灣憲政歷史的演變，根本是自我矛盾，再次對國際傳達最錯誤訊息。

前大使介文汲1日在中天電視《盧秀芳辣晚報》指出，民進黨不敢把中華民國廢掉變成台灣共和國，不敢把中華民國憲法改為台灣憲法，所以用中華民國憲法來解釋台灣獨立，但這是講不通的。

介文汲認為，要搞台灣獨立就要把中華民國廢掉，要廢很簡單，把憲法名稱改掉就好了，重新定一部憲法即可，否則用中華民國憲法怎麼說都無法滿足台獨的解釋。

介文汲直言，民進黨為何不敢宣布獨立？因為這些人留戀做官、要吃香喝辣，所以衣服改都不改穿在身上，就說這件衣服已經不叫衣服。難道1970年的中華民國憲法，現在不叫中華民國憲法？府院陸委會講的他們自己都聽不懂。

學者施正鋒批評，民進黨是「好色無膽」，立法院想通過的法律就蠻幹，不想通過就不讓你通過。

施正鋒分析，賴清德現在想要打模糊戰，靠向中間搶柯文則的票，因此民進黨演這齣戲，幫賴清德扮演黑臉。