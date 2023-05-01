車主將車停在機車停車格，被施工單為移走，害他被開罰單。（翻攝爆料公社）

日前一名家住台中人在林口上班網友，每次去上班時機車都會停在停車格，然後搭車北上上班，沒想到勞動節連假下班返回台中要牽車，卻發現車子被移動了，車上除了機車停車繳費單外還無端多了張違停舉發單，讓車主相當無奈：「為什麼被移車還要被開紅單」。轄區警方則表示，若查證屬實就會將罰單撤銷。

台中民眾在臉書爆料公社貼文抱怨，「因上班關係，我在林口上班，住台中，每次上班車都會停在停車格三至五天，這次我一樣停在停車格裡，回家要去騎車時發現，我的車已經被移動了，移到人行道上，而車子被開了一張罰單，報警處理，警方方面說沒有監視器，不知道誰移的，打電話給工程單位，又推給警方，我乖乖停在停車格，我按時繳錢，為什麼我要收這張紅單，旁邊也一堆跟我一樣的車，如果你們也被開單了，請跟我一起申訴，工程人員說只要在27號前停車的，他們都有跟警察說不要開，我就不懂，為什麼被移車還要被開紅單」。

貼文PO出，網友紛紛留言，「資料準備齊一點申訴是有效，但就是煩跟麻煩」、「建議遠途上班，停好車拍照以證清白」、「你能舉證自己停在車格內就可以撤銷」、「要怪就要怪將你車移走那位，警察也是依法辦事，無奈之舉」。

對此轄區警方表示，事件發生的地點在西屯區朝富路、朝馬路口統聯轉運站附近的機車停車格，近日市府養護工程處因要施工，將停放的機車移放到人行道上，但由於移車的並非車主本人，將依規定蒐集事證，並主動協助民眾撤銷罰單；警方也建議民眾可利用手機拍照功能，紀錄停車時間、地點及位置，藉以自保，若遭人移動造成違法被開罰，就能憑證據提出申訴。