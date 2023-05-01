國民黨台中市第8選區議員黃健豪日前宣布投入台中市第5選區（北屯、北區）立委初選，同黨的前立委沈智慧也重披戰袍，對決黃建豪。而近日就有一份最新的網路民調表示，有74％的民眾比較支持「黃健豪」，另有26％的民眾比較支持「沈智慧」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》1日對於「台中市長盧秀燕『本命區』的初選，你支持新生代選手黃健豪還是老將沈智慧代表國民黨出征台中第五選區？」進行了網路民調，截至1日21時，已有近1.1萬人進行投票，有74％的民眾比較支持「黃健豪」，同時也有26％的民眾比較支持「沈智慧」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「世代交替才是王道，請支持新生代出來，國民黨加油。」、「只要是公平競爭，誰當選都可以，但是社會氛圍是期待年輕人承擔」、「支持新生代」、「讓有能力有衝勁的年輕人為國民黨撐起藍天，支持新世代年輕人出現爭取名額」、「要讓年輕人出來」、「國民黨必須要換新血，才能重返執政」。