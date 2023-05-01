男星張棟樑嗓音清亮，除了唱過多首主題曲外，也出演過不少知名戲劇，在電視劇《微笑Pasta》中更交出亮眼的成績單而走紅，進期來宣傳新作品的他，除了和蔡旻佑、梁靜茹驚喜合體外，今(1)日更與過往的螢幕CP王心凌聚會，讓粉絲們陷入了回憶殺。

張棟樑因《微笑Pasta》而有著「微笑王子」的美稱，昔日與王心凌在戲劇中的互動更獲得不少粉絲的喜愛。近期張棟樑睽違許久推出新作品，也特地來台宣傳，除了與蔡旻佑、梁靜茹等人同框外，今日更在王心凌的社群上亮相，重現過往「掃把星」及「烏龜妹」的CP組合。

王心凌今日在IG上更新一則貼文，寫下：「笑一笑沒什麼事情過不了！」並曬出多張與張棟樑的合照，而他也在社群上透露：「昨晚的歡聚暢聊，台北不工作的時候就是聚聚聚。」並留言：「謝謝王老闆請客。」展現兩人多年來的好交情，而畫面中王心凌臉頰微微泛紅，看似有些微醺的將頭與張棟樑靠在一起的模樣，也讓粉絲看的嗨翻。

相關貼文PO出後，短短時間內便有逾萬名粉絲爭相前來朝聖，夢回過往「微笑CP」的甜蜜互動，紛紛留言：「掃把星&烏龜妹合體」、「天空是綿綿的糖」、「爺的青春回來了」、「敲碗兩人再合作一部戲或者一首歌也好」、「根本回憶殺」、「合照真的感覺穿越到過去一樣，誰年輕時沒嗑過小烏龜CP呢！」

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