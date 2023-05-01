林秉聖（左）在季後賽首場展現外線能力。（T1聯盟提供）

新北中信特攻2021-22球季季後賽首輪1勝2敗遭台中太陽淘汰，2022-23 賽季季後賽雙方再度於季後賽首輪對壘，首場特攻靠著防守降低太陽洋將萊斯進攻效率，加上團隊發揮家，126比78、48分之差收下勝利，全隊接下來部會鬆懈，希望這次能擊落太陽，搶進季後賽下一輪。

新北中信特攻總教練李逸驊指出，季後賽首場大比分贏球相當開心，球隊年輕球員成長多，團隊精神好，但也記得台中太陽季後挑戰賽不可思議逆襲台啤英熊，爭取到季後賽門票，賽前就提醒球員注意太陽隊是韌性十足的隊伍，整場比賽48分鐘都不能鬆懈、不能給太陽隊逆轉機會。

對於讓季後挑戰賽兩場比賽單場得分都超過40分的台中太陽洋將萊斯，此役只得13分，李逸驊表示：「萊斯攻擊手段多、很難防守，我們以阿巴西或金恩在球場上自己對位外，兩人去包夾，寧願放其他人也不給萊斯好的出手機會，阿巴西跟金恩對萊斯的壓迫有做好，讓他在進攻上比較多濫投，其他隊友也配合防守，防守端有確實做到。」

這場比賽表現都相當出色的先發林韋翰、替補林秉聖都對台中太陽在季後挑戰賽的表現印象深刻，也不約而同說看了季後挑戰賽首場就有預感太陽隊會晉級，最後也確實是太陽和他們在季後賽首輪過招，林韋翰鼓勵隊友再接再厲，繼續拿下可以晉級的勝利。

林秉聖三分球5投4中，全場搶下14分，賽後透露今天身體有點發燒，所幸後來好多了，也很感謝隊友看到他有空擋將球傳給他，他努力展現平時投籃訓練成果，順利幫助到球隊。