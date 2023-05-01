蘭州公安逮捕拉薩命案兇嫌

據西藏自治區拉薩市公安局刑警支隊通報，在拉薩一客棧內發現被害人王某被害、屍體藏於床下的命案已偵破，嫌疑人高某在作案後乘火車逃跑，經蘭州鐵路公安處增派警力支援，將嫌犯高某逮捕。案件正在進一步調查中。

據《網易新聞》報導，蘭州鐵路公安處微信公號發文指出，接獲西藏自治區拉薩市公安局刑警支隊通報後，在拉薩一客棧內發現被害人王某屍體。經查，王某系被高某殺害，高某作案後乘坐k306次列車逃跑。案犯反偵查意識非常強，考慮到是暴力性犯罪且嫌疑人作案手段兇殘，結合列車夜間運行，旅客都在睡夢中沒有防範意識，車上只有一名警力的情況，蘭州鐵路公安處立即協調增派5名警力支援，化妝成列車員，利用核驗車票信息的藉口，將嫌疑人高某鎖閉列車端門，最終將高某抓獲。

報導說，案件正在進一步調查中。此前，有網友發佈消息稱，4月20日入住西藏拉薩某酒店，發覺床底下有屍體，並且已經發臭。公安民警此次在蘭州鐵路上抓獲的男子，正是拉薩命案的嫌疑人。