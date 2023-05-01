新竹街口攻城獅睽違兩個月回到主場出賽，1日展開「Up直播五龍五獅主題日」，由攻城獅出戰台北富邦勇士，今日現場共吸引5006位獅紫軍入場。味全龍球團今日除了派出小龍女啦啦隊、應援團外，四位球星林智勝、吉力吉撈・鞏冠、郭天信與劉基鴻也一同現身攻城獅主場！

上半場攻城獅難擋富邦勇士猛攻，最多曾落後26分，但易籃後攻城獅展現十足拚勁將分差縮小至4分，可惜末節後繼無力，終場攻城獅以87比114不敵台北富邦勇士。攻城獅將於本周五「DV彩虹日」繼續於主場迎戰桃園璞園領航猿。

儘管賽前已確定本季無緣季後賽，但本場賽事依舊展現十足韌性，林冠綸總教練表示：「今天我們在落後20分以上時，球員們還是很努力執行策略，把比分拉回來，這是本場比賽很棒的收穫之一。很感謝今天還有5000多位球迷進場支持我們，接下來的比賽我們一樣會全力求勝，讓這過程變成下季拚戰的養分。」

曾柏喻近期因球隊傷兵潮，獲得更多的上場時間，今日出賽近30分鐘攻下11分、4籃板。曾柏喻談到未來幾場的賽事目標時特別提到，「我們都會很珍惜這些出賽機會，一定會拚盡全力表現，回饋給所有新竹的球迷！」

今日Up直播五龍五獅主題日賽前由鐵肺男聲卓義峯搭配Up主播瑛晴帶來經典歌曲表演，且中場休息時Up主播何礎休接力演唱，嗨翻獅紫軍主場。攻城獅於今年賽季首度與中華職棒味全龍隊合作舉辦Up直播五龍五獅主題日，攻城獅主場也有近百位龍迷到場力挺參加「味全龍球星賽前簽名會」與「龍來KG Ball活動」。此次籃棒跨界合作中，攻城獅也一舉推出龍獅聯名球衣與龍獅聯名日式浴衣，兩款聯名商品皆熱賣破百件，攻城獅官方商品部單日總營收也突破60萬。