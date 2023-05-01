太平洋百貨在上海最後一家門市徐匯店傳出將在今年下半年租約到期後不再續約，形同退出上海。報導分析，線上經濟興起、疫情衝擊、引進品牌不吸引人都是沒落的原因。

綜合東方網、上觀新聞、澎湃新聞報導，近期中國網路上盛傳上海太平洋百貨徐匯店下半年合約到期後，沒有續約意向，將從此退出上海市場。

報導提到，太平洋百貨徐匯店於1993年開業，位於徐家匯商圈的黃金地段，一度成為過上海的熱門地標。不但承載了許多上海人的回憶，也因為當時許多商品種類齊全，而成為「必逛」的百貨。

報導指出，太平洋百貨的沒落與內外部的原因有關。

近年線上經濟興起加上疫情的衝擊，本來就使傳統商場客流銳減；另一方面，當其他商場大力引進新店、首店並持續轉型升級時，太平洋卻顯得默默無聞，引進的不少品牌已過時。「以前可以說太平洋是引領潮流的，但現在已經不是了」。

報導提到，1990年代到2000年，太平洋百貨曾是上海最熱門的商場之一，全盛時期曾在上海開設3家分店，分別是淮海店、不夜城店與徐匯店。然而淮海店與不夜城店分別在2016年、2020年租約到期後不再續約。如今徐匯店若歇業，等同於退出上海的百貨市場。