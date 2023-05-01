研調機構標普全球（S ＆ P Global）1日公布，日本4月au Jibun銀行製造業PMI指數終值為49.5，略高於3月的49.2，與初值相同。4月新訂單連十個月萎縮，但萎縮幅度為去年7月以來最溫和，顯示需求逐漸穩定。

另據日本商工會議所（JCCI）3月調查顯示，近60％的日本中小企業今年計畫調高薪資，約20％中小企業目標加薪幅度至少4％以上。無力調高基本薪資的企業則打算提高獎金或福利，藉此吸引或留住人才。