研調機構標普全球（S ＆ P Global）1日公布，日本4月au Jibun銀行製造業PMI指數終值為49.5，略高於3月的49.2，與初值相同。4月新訂單連十個月萎縮，但萎縮幅度為去年7月以來最溫和，顯示需求逐漸穩定。
另據日本商工會議所（JCCI）3月調查顯示，近60％的日本中小企業今年計畫調高薪資，約20％中小企業目標加薪幅度至少4％以上。無力調高基本薪資的企業則打算提高獎金或福利，藉此吸引或留住人才。
日本4月製造業採購經理人指數（PMI）終值升至49.5，雖連六月低於榮枯分水嶺50，但萎縮速度創六個月來最低，顯示工廠活動趨穩。另一調查顯示，鑒於通膨攀升與勞力短缺加劇，日本約6成中小企業有意跟進大企業腳步調漲薪資。
研調機構標普全球（S ＆ P Global）1日公布，日本4月au Jibun銀行製造業PMI指數終值為49.5，略高於3月的49.2，與初值相同。4月新訂單連十個月萎縮，但萎縮幅度為去年7月以來最溫和，顯示需求逐漸穩定。
另據日本商工會議所（JCCI）3月調查顯示，近60％的日本中小企業今年計畫調高薪資，約20％中小企業目標加薪幅度至少4％以上。無力調高基本薪資的企業則打算提高獎金或福利，藉此吸引或留住人才。
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