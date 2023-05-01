我國友邦巴拉圭4月30日舉行總統及國會議員選舉，親台的國家共和聯盟總統候選人潘尼亞獲得近43％選票當選，也讓執政黨成功連任延續政權。前立委郭正亮1日在《新聞大白話》節目指出，我們外交部努力用牛肉外交爭取巴拉圭邦誼，但台灣給立陶宛太多錢，不只宏都拉斯，巴拉圭當然也看到了。此外，烏拉圭已經在向南方共同市場施壓，再不簽署貿易協議，就要單獨去跟中國大陸簽FTA，這會連動到巴拉圭跟中國大陸的關係。

「巴拉圭的選舉民調大概是全世界最不準的！」郭正亮表示，選前看了所有的民調，左翼聯盟都贏1.5％，結果輸成這個樣子，難以想像！我們外交部確實很努力用牛肉外交的方式在爭取巴拉圭的邦誼，2018至2022年我們從巴拉圭進口的牛肉，就從3500萬增加到1億9500萬。

「所以真的也蠻努力的啦，這是事實啊！」郭正亮提到，可是當然如果中國大陸跟他建交，可以買更多。因為坦白說，我們也是挪用別的國家的額度，給巴拉圭的牛肉進口打折，所以變成第二大牛肉進口國，僅次於美國，還比澳洲牛肉多一點。

郭正亮指出，巴拉圭還有另外一個出口，就是大豆，跟巴西很像，當然巴西還有別的，比如說鐵礦之類的。巴拉圭的農產品就很需要台灣這個市場，因為坦白說，都是華人，喝豆漿的、做豆腐的，所以中國大陸購買了巴西70％的大豆。事實上很多議員，不分執政黨或在野黨，就一直講過這個議題。「而且坦白說，我們給立陶宛太多錢，這些國家都看到了。」

郭正亮直言，因為2017年是我們跟巴拉圭建交60週年，到今天也66年了，宏都拉斯80幾年、這個66年，都很久了，所以宏都拉斯看在眼裡，巴拉圭沒看在眼裡嗎？即使這個執政黨繼續連任，他也是會提出類似的問題，說你對立陶宛那麼好，是不是也對我好一點？

「另外還有一個，我們也是要注意。」郭正亮強調，巴西今年要跟中國大陸做一些合作，有可能南方共同市場那5個國家，他們要及早跟中國大陸簽貿易協議，包括巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內瑞拉，所以你還是會碰到。也看到烏拉圭總統去訪問中國大陸，說可不可以優先跟他簽FTA？等於是烏拉圭也在跟南方共同市場施壓，說你再不快一點，我就要單獨去跟中國大陸簽了，所以這裡會連動到巴拉圭跟中國大陸的關係。

郭正亮示警，所以我們還是要非常注意，雖然是既有的保守聯盟獲勝，可是未來區域間的動力還是會開始醞釀，「而且他就在烏拉圭旁邊！」