網紅言子軒(原名:橫綱凱咪)擁有F罩杯的魔鬼身材，曾發文爆料7成網美都在賣淫，引發輿論譁然，不時在社群分享生活的她，1日更新限時動態，表示去參加節目試鏡，竟再度遇到曾假借公司名義，要朋友拿30萬發行單曲的騙子，且對方還會積欠薪資，痛罵：「騙完一個又一個，真的瞎爆了，浪費我時間。」

言子軒表示在試鏡地點的門口，遇到同一名裝作製作人的騙子，直接掉頭回家，「我認真，只要看他就知道又是浪費時間」，接著曝光試鏡地點在內湖區，提醒這幾天去試鏡的女生們多加留意，只要叫人出錢務必閃人，「比如叫妳幫買菸啊，先出計程車費啊，幫買飲料啊。」並在限時動態公開對方的姓名。

而這些還不是最大條的，言子軒身邊一名網紅朋友足足被騙了30萬新台幣，好險後來東窗事發，公司老闆得知騙子假借公司名義，叫朋友發單曲，最後把錢討回來。但事情並未就此結束，言子軒後來發現這名騙子竟說自己害他，讓她非常無奈，「其實捅他刀的根本不是我，我是被老闆叫去問事情，算是對照組。」

先前言子軒在節目爆料某任經紀人要求打扮性感、言論聳動，因此第一篇文章就直指「7成網美都在賣淫」，引發輿論譁然，因此被友人質疑：「怎麼寫這種東西？大家都是朋友」，但這其實是演藝圈潛規則，「大家都知道，只是不會有人寫出來」，不過言子軒也補充其實部分女生很單純，害他們被家人誤會，感到非常抱歉。