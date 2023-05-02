世銀指出，該報告最初將涵蓋亞洲、拉美、歐洲、中東與撒哈拉以南非洲等共54個經濟體，之後兩年還會有更多國家納入，其目標是協助它們吸引外來投資與提高就業及生產力，以加速經濟發展。

世銀在聲明中指出，「經商就緒報告將改善與取代世銀過去的經商環境報告。它在評估國家的經商與投資環境時，將會採用更平衡與透明的方式」。

世銀首席經濟學家吉爾（Inermit Gill）也強調新的報告讓「各國的投資環境能有更全面與清晰的評估」。

根據2021年公布的一份獨立報告指出，世銀高層主管過去曾施壓內部員工，要求他們竄改資料，以提高中國在經商環境報告的排名。該醜聞爆發後，曾使得世銀聲譽與該報告可信度遭受嚴重打擊。該銀行還因此取消經商環境報告的發布。

新的經商就緒報告是在世銀專家、政府、民間部門與公民社會團體等建議下而逐漸成形，當中還首度有國際勞工組織加入。

吉爾補充世銀在新報告中將會登出所有相關資訊，以及對企業家、公司經營者與經理人進行的調查，確保所有資訊透明化。

不過針對是否重新恢復經商環境評比，還是發展全新指數，世銀內部對此依然有所爭論。吉爾指出，該評比過去雖然因為遭到政治力施壓而被外界詬病，但不可否認的是過去二十多年該排名也曾協助許多國家進行經濟改革。