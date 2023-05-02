根據摩根大通與FDIC達成的協議，前者將承擔第一共和銀1,730億美元貸款、300億美元證券與920億美元存款。這些被收購的業務將由摩根大通消費者與社區銀行（CCB）的共同執行長雷克（Marianne Lake）與皮薩克（Jennifer Piepszak）負責。

此外它將償還先前美國大型銀行對第一共和銀挹注的250億美元存款，另外後者在美國84間分行，從周一開始以摩根大通銀行的分行重新營運，所有存款都會得到保障。

摩根大通並預估，這項交易可為它帶來一次性稅後收益約為26億美元。

美國監管機構周一表示，經營不善的第一共和銀已在上周末遭到FDIC接管，而且多數資產也決定賣給摩根大通。第一共和銀是兩個多月來，美國第三家倒閉的銀行。

加州金融保護和創新部門發布聲明指出，摩根大通將承接第一共和銀多數資產與存款，FDIC則將做為後者的管理方，兩者還將共同分攤第一共和銀的貸款損失。

截至4月13日為止，第一共和銀的資產總額為2,291億美元、存款金額為1,039億美元。

為避免第一共和銀倒閉再度引發銀行危機升高，美國監管機構上周末針對前者火速展開競標作業，投標者除了摩根大通，還有PNC與Citizens金融集團。

然而摩根大通最後脫穎而出，該銀行董事長兼執行長迪蒙（Jamie Dimon）聲稱，以他們的金融優勢、能力與商業模式，可讓摩根大通發展一套交易作業，讓FDIC存款保險基金支付的成本降至最低。

身為全美最大銀行的摩根大通在2008年金融海嘯時期，也曾出手買下華盛頓互惠銀行。該銀行因為不勘次貸危機衝擊，導致銀行抵押貸款部門損失慘重、並因此宣告破產，成為美國史上最大儲蓄銀行倒閉事件。