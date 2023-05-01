根據北約總部在4月28日發表的一份聲明，捐助烏克蘭的坦克已經交付98%以上。這意味著超過 1,550 輛裝甲車、230 輛主戰坦克 (MBT)、相關彈藥和其他設備，將是烏克蘭大反攻的主要本錢。

陸軍識別 Army Recognition)表示，烏克蘭已收到部分坦克，其餘將在未來幾週內內也會抵達。本文將詳細列出烏克蘭已經收到，或將來可收到的主戰坦克清單，先從蘇式坦克說起：

250輛 T-72M1 / T-72M1R（波蘭提供）：T-72M1和T-72M1R，是T-72的升級版，它們在裝甲、火力和機動性有所改進，戰鬥能力和生存能力比原版T-72表現更好。T-72M1/M1R 的主武器是1門 125 公釐2A46型滑膛砲，可發射各種類型的彈藥，包括穿甲彈、高爆彈和反坦克彈。次要武器有1挺 7.62 毫米 PKT型 同軸機槍，以及車長指揮塔上的 12.7 公釐對空/平射機槍。

30輛PT-91（波蘭提供）：PT-91「堅強式」 (Twardy)，波蘭在1990年代開發的主戰坦克，是T-72M1的波蘭自改版，武器系統與上述的與T-72沒有不同。

90輛T-72B（捷克提供）：美國與荷蘭幫助整修90輛捷克陸軍的T-72B主戰坦克，其中 37 輛已經交給烏克蘭，之後每個月都會有更多的坦克陸續抵達。T-72B是較早期的版本，於 1980 年代首次服役。這批美國與荷蘭協助升級的改進型，具有熱成像設備，夜戰能力優於原版T-72。

50輛 T-72M1（捷克提供）：這批T-72M1與上述的T-72B在夜視設備上不同，更偏向俄軍原版，性能較差。

20輛T-72B（摩洛哥提供、捷克改造）：根據捷克新聞網站Novinky.CZ的消息，去年12月5 日，由捷克公司「神劍陸軍」( Excalibur Army) 為摩洛哥捐助的坦克進行現代化改進，之後將捐助給烏克蘭。數量可能還會再增加，根據公開資料，摩洛哥有 40輛現役T-72B，另有 62 輛是封存狀態。

斯洛文尼亞提供M55S坦克，這是蘇式T55坦克的大幅度改造版，主砲改為北約規格105公釐砲，加裝爆炸反應裝甲。(圖/Отвага2004)

28輛M55S（斯洛文尼亞提供）：T-55是蘇聯在1950年代中期的坦克，與前身T-54差別不大。它們的產量非常多，超過10萬輛，許多國家仍然在使用中。1990 年中期，斯洛文尼亞啟動了一項T-55升級計劃，稱為M-55S。第一輛 M-55S於 1997 年完成，1999 年交給斯洛文尼亞陸軍。與T-55相比，M-55S在裝甲、機動性和火力都有改進。主砲從100公釐砲，升級成英國L7型105公釐線膛炮，可以發射多種北約規格的105砲彈。

46輛 M84（斯洛文尼亞提供）：根據德新社(DPA)在4月的報導，斯洛文尼亞將向烏克蘭提供 M-84主戰坦克 ，以廉價獲得德國的豹2主戰坦克與黃鼠狼(Marder)步兵戰車。斯洛文尼亞目前有14 輛現役M-84，另有32輛封存中，可以全部交給烏克蘭。

M-84 是南斯拉夫授權生產的T-72坦克，升級情況不明。

以上是蘇式坦克的部分，以上是北約坦克。

法國AMX-10RC輪式坦克。(圖/Militarytoday)

30 輛 AMX-10RCR（法國提供）：AMX-10RCR是法國輪式偵察火力支援車，全重18噸，可以視為輪型坦克、超輕坦克或是驅逐坦克。於1980年代後期服役， RCR是 2000年代中期推出的升級版。AMX-10RCR 的主武器是一門105公釐低膛壓線膛砲，旁邊有7.62 公釐同軸機槍，它的火力顯然無法與敵人主戰坦克對抗，但是做為協助步兵的支援火力，打擊防禦工事、人員殺傷，是相當稱職的。

100 輛豹1A5（丹麥提供）：丹麥的豹1A5坦克，是德國豹1坦克的最後一型，於 1990年代後期在丹麥服役，與原始的豹1相比，豹1A5在火力、防護、機動與射控系統都有明顯的進步。豹1A5的主要武器是1門105mm 英國L7A3線膛砲，該砲以精準度而聞名。輔助武器是7.62公釐同軸機槍，以及砲塔上的7.62公釐防空/平射機槍。豹1A5的防護力顯然弱於如今的主戰坦克，但105公釐火力對付防禦工事也是綽綽有餘，它在如今的作戰環境，也是支援與輔助火力的角色。

54輛豹2A4（加拿大、丹麥、挪威、波蘭、西班牙）：這是豹2家族中，數量最多，但也是較早期的一型。方方正正的砲坦是其外觀特徵。其主要武器是120公釐萊茵金屬 L44 滑膛砲，可發射尾翼穩定脫殼穿甲彈、高爆彈和其他專用彈藥。

Strv 122又稱瑞典豹2，是豹2A2的瑞典特仕版。(圖/瑞典陸軍)

10 輛瑞典豹2(Stridsvagn 122)：也稱為 Strv 122，是以德國豹2A5為基礎的瑞典特仕版，防護力比原版的豹2A5更佳，射控系統則是瑞典的幾個電子廠商(比如易立信)的產品。武器與上述的豹2A4相同。

18 輛豹2A6（德國提供）：德國在今年初終於同意提供烏克蘭豹2坦克，他們給了最新式的豹2A6，於2000年代初期服役，是目前豹2家族中最高級的。與前幾代豹2較為不同的地方在於，A6型有更新的射控系統，以及數位化戰場指揮能力，防護力也更為出色。武器與上述的豹2相同，不再贅述。

14輛挑戰者2（英國提供）：英國是最早同意提供烏克蘭北約坦克的國家，具有極重要的帶頭示範作用。可惜英國陸軍的規模不大，第一階段只提供了14輛。挑戰者2於1998才服役，是最年輕的西方3代坦克。其主武器為L30A1型 120公釐線膛砲，是北約3代坦克當中，唯一仍然採用線膛砲的一種。這也使得挑戰者2的砲彈無法與其他北約坦克共用，彈藥供應較為麻煩。

31輛 M1A1艾布蘭（美國提供）：很長一段時間，美國一直表示，他們無法提供M1坦克給烏克蘭，因為它太精密。但是在北約各國的抗議與強烈要求下，拜登政府終於同意M1A1的捐助工作。雖然它不是美國陸軍現役的M1A2，但A1型也已足夠強大，在1991年的伊拉克戰爭大殺四方的正是M1A1。

它的主砲是與萊茵金屬相同的120公釐主砲，輔助武器則有7.62公釐同軸機機、7.62公釐砲塔機槍、12.7公釐重機槍。M1A1比其他北約坦克多出一挺機槍，火力壓制效果更強。