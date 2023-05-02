聯合國今天將帶頭召開會議，針對正遭受危機打擊的阿富汗，討論該如何應對其執政者塔利班當局，及如何施壓塔利班放寬對婦女工作和女孩上學的禁令。但塔利班將在這場會議缺席。

法新社報導，這場為期2天的會議，由聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出召開，約有25個國家和組織的代表將參加，包括美國、中國、俄羅斯、幾個歐洲主要援助國及巴基斯坦等重要鄰國的特使。

然而，塔利班（Taliban）政府並未受邀參加這場在卡達首都杜哈舉行的會談。在會議召開之前，也有人提出是否承認塔利班政權這個爭議性問題。

一小群阿富汗女性週末在首都喀布爾舉行抗議遊行，她們反對任何承認塔利班政府的舉動。塔利班自2021年8月起重掌阿富汗政權。

阿富汗婦女組織聯盟昨天發布致杜哈會議的公開信，表示她們對於任何國家可能考慮與塔利班政府建立正式關係感到「憤怒」。聯合國稱塔利班政府是阿富汗的「事實上當局」（de facto authorities）。

聯合國和美國皆已強調，杜哈會議議程並未包括承認塔利班政府。

但聯合國副秘書長穆罕默德（Amina Mohammed）近期一番發言，令人權團體的憂慮加劇。她4月時表示，杜哈會議可能找到「一些小步驟」，朝向「保有原則地承認」塔利班政府前進。不過聯合國其後表示，穆罕默德的言論遭到錯誤解讀。

尚無國家與目前的阿富汗政府建立正式關係。至於是否能加入聯合國，只能由聯合國大會決定。

在古特瑞斯抵達杜哈前，他的辦公室表示，這場會議的目的，是希望在成年與未成年女性權利、組成包容性政府、打擊恐怖主義和毒品販運等議題上，「針對如何與塔利班交涉，能在國際社會內部達成共識」。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1120501