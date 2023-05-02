日本共同社報導，一名美國高階官員今天表示，美國總統拜登本月稍晚赴日本廣島參加七大工業國集團（G7）峰會期間，將與日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅舉行3方峰會。

共同社指出，這位美國官員以不具名方式發言，未提及這場3方會議的日期。根據外交消息人士，這場會議可能在5月21日G7峰會閉幕當天舉行，之後拜登將離開廣島前往澳洲。

路透社也報導，多名美國政府高階官員指稱，美日韓領袖將在本月廣島G7峰會期間舉行會談。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1120501