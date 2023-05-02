衛福部表示，現階段是醫院全日平均護病比，為進一步推動醫院三班護病比，衛福部陸續透過計畫研議，今年1月更邀請相關護理團體、工會及醫院代表召開會議研議，就三班護病比可行性與配套措施進行意見收集，雖尚未達成共識，但與會代表都支持以實證數據收集，作為推動三班護病比之參考。

衛福部強調，建立合理護病比，減輕工作負荷提升護理人員留任率，是全民健康覆蓋率最關鍵力量。為改善臨床護理人力負荷，衛福部相關政策作為包括：全日平均護病比納入醫院評鑑、護病比連動住院診療報酬，並公開護病比資料，達全民監督資訊公開目的，2017年及2018年更擴大護病比連動加成級距與調升偏鄉地區醫院加成，鼓勵醫院落實護病比之改善。並於2019年將全日平均護病比納入醫療機構設置標準，醫院如未符規定並依限改善，將予以行政處分，最重可處停業處分。

衛福部表示，自2018年建置「護理職場爭議通報平台」提供護理人員匿名申訴之管道以來，截至2023年3月底，接獲2,311件通報，其中涉勞基法計1,231件（53.3％），裁罰率近17％，並每月定期公開案件資訊。護理人員於職場如受到不合理的對待，可透過平台通報，確保護理人員的工作權益能受到保障。