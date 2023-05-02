蘋果股價自2023年初以來，已經上漲了3成左右，幾乎是同期間納斯達克指數漲幅的2倍，也是全球大型科技股的亮點所在。不過，對應至台系重要供應鏈，包括：大立光、玉晶光、台郡、臻鼎-KY、欣興、景碩、華通、台積電、鴻海、和碩等，股價表現都沒有蘋果本身來得亮眼，明顯落後。

法人剖析，扣除服務事業貢獻蘋果成長動能、不屬於台系供應鏈著墨較深的硬體範疇這一大因素，隨iPhone 15系列新機逐漸引起市場討論，若蘋果財報公告後股價走漲，搭配市場將注意力轉向iPhone端，且智慧機悲觀氛圍逐漸消散，則台系供應鏈就有補漲機會，並帶動行情擺脫近期低迷氣氛。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，雖然iPhone上半年需求不佳，會對相關供應鏈股價產生壓抑，但長線仍看好蘋果的成長題材，台系大廠中最看好台積電、大立光、鴻海。

高盛強調，市場現在對產品營收成長放緩過度關注，掩蓋了蘋果生態系的強勁實力，輕忽相關收入的續航力與能見度，直言蘋果依靠總用戶量成長、服務事業增長，伴隨產品創新能力，足可抵消產品銷售減弱的短期逆風（換機週期延長導致iPhone需求偏弱、消費者對PC與平板的需求減低）。