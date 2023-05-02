涉及八里槍擊案的張姓主嫌，警方依槍砲等罪移送士林地檢署，經檢察官訊問後，認為張嫌涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項未經許可持有槍枝、第12條第4項未經許可持有子彈罪、刑法第305條恐嚇罪、第164條第1項藏匿犯人使之隱避罪，犯罪嫌疑重大，所犯係重罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，1日深夜向法院聲請羈押禁見。