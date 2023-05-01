白車過彎競速狂飆，不斷傳出「輪胎摩擦聲」。

不少民眾會趁著放假時間到山區野外郊遊，不料，有民眾直擊1輛白色轎車在高雄市鼓山區萬壽路上高速狂飆導致「1輪抬起」，不僅些微施控甩尾狂壓雙黃線外，甚至發現前方有機車，竟然直接大幅度向右甩，壓著白線直接超越，高速過彎也讓整輛車傳出輪胎摩擦道路的「吱吱聲」，也讓民眾不禁直呼「好危險」。

從影片中可見，1輛白色轎車在高雄市鼓山區萬壽路上高速狂飆，整車傳出輪胎摩擦道路的「吱吱聲」，並且其中1後輪還抬起，非常嚇人，然而，這輛白車下山路段高速右彎，車子還有些失控甩尾，直接壓在雙黃線上，正當以為結束了，沒想到該車又高速衝上山，發現前方有機車，竟直接大幅度向右甩壓白線狂飆超過，誇張的行徑也讓在一旁的路人看得驚呼連連，直喊「好危險」。

高市警鼓山所所長高軒稑表示，「尚未接獲報案，但已經鎖定車牌，將通知車主到案說明，全案依《道路交通管理處罰條例》，危險駕駛製單舉發，另研議《刑法》185條公共危險罪偵辦。」；然而，該輛白色轎車將山路當作賽車道高速過彎，最高將開罰2萬4千元。