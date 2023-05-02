大陸廣東省惠州市一名陳姓女子日前從惠州火車站乘車前往惠州南站，不料竟遭遇司機臨時加價，拒絕後被全程辱罵，最後更慘遭對方反鎖在車裡。不僅如此，司機還囂張嗆聲「你再拍我打死你，你拍我照我也無所謂，我又沒強姦你，我又沒幹嘛」、「給20塊夠我油錢嗎？」等語，讓當事人相當害怕。

《極目新聞》報導，陳女日前從惠州火車站乘車前往惠州南站，原本司機說車資約人民幣20元（約新台幣89元），不料車開到一半卻改口要人民幣30元（約新台幣133元）。陳女覺得不合理，拒絕支付多出的人民幣10元（約新台幣44元），雙方爆發爭執。

視頻中，陳女說「我不可能給你30，是你自己說的20。」司機回覆，如果給20就中途下車；陳女回答，「你這樣把我扔在這裡，我哪兒都不認識。你自己要是幹不了這樣的活，你就別拉呀。」隨後，司機將車門鎖上，問客人到底給不給；陳女說，她可以給，但是要報警。司機表示「你再拍我打死你，你拍我照我也無所謂，我又沒強姦你，我又沒幹嘛」。

當事人表示，淩晨5點多下了火車後，這名司機一直糾纏，加上天黑沒看清楚是私家車就上車了，當時自己是4人拼車，一起拼車的男子也被司機中途放下，後來車上只剩自己了，司機要求加價還不停地辱罵。陳女士稱，後來自己報警了，最終在警察的電話調解下，司機把自己送到了目的地。

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